Недетские игры: девушка едва не зарезала однокурсницу в нижегородском лесу

В городе Кулебаки Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетней жительницы, которая нанесла несколько ударов ножом в живот своей однокурснице. Все произошло в лесу, сообщает ИА «Время Н» .

Как пояснили в пресс-службе регионального следственного управления СК, девушка подозревается в покушении на убийство. По версии следствия, нападение произошло 7 сентября из-за неприязненных отношений между однокурсницами.

После случившегося пострадавшую доставили в больницу, ей своевременно оказали медпомощь. Обвиняемая сейчас находится под домашним арестом. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Кемеровской области ранее вынесли приговор 26-летнему местному жителю по делу об убийстве многодетного отца. Следователи считают, что молодой мужчина вступил в словесную перепалку с погибшим и нанес ему удар ножом, потерпевший скончался в тот же день.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф.