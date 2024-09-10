В Подмосковье прошел единый день профилактики детского травматизма на дорогах

В Московской области проходит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», в рамках которого во всех городских округах региона состоялся единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!», сообщает пресс-служба Минранса Подмосковья

Для снижения уровня детской аварийности полицейские совместно с педагогами, родителями, а также волонтерами и отрядами ЮИД при поддержке общественных организаций провели в школах и детских садах региона занятия, направленные на формирование безопасного поведения на дорогах, а также адаптацию детей в дорожно-транспортной среде после каникул.0

.Областное мероприятие прошло в школе № 17 Красногорска, его посетили глава округа Дмитрий Волков, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова.

«Мы рады видеть такую активность и интерес к теме безопасности дорожного движения», — сказал Виктор Кузнецов.

Генерал-майор подчеркнул, что задачей автоинспекторов является формирование у детей ответственного отношения к соблюдению ПДД, и указал на важную роль родителей в этом вопросе.

В программу мероприятия вошли праздничный концерт, на котором выступили участники отряда ЮИД «Зебра», мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, выставка рисунков по тематике БДД и занятие в автогородке. Кроме того, Виктор Кузнецов, Ксения Мишонова и Дмитрий Волков выступили наставниками для юных участников дорожного движения и провели открытый урок «Моя безопасная дорога в школу».

«Призываем вас беречь себя, не рисковать, быть осторожными на улице, на перекрёстке, всегда смотреть: остановилась машина или не остановилась, даже если видите разрешающий сигнал светофора», — обратилась к школьникам Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен также отметила, что жизнь детей бесценна — для каждого, для страны, для будущего.

В финале мероприятия волонтеры оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп» вручили детям световозвращающие браслеты и рюкзаки, с помощью которых они станут заметнее на дороге, а также раскраски «Мир безопасных дорог», разработанные компанией совместно с Минтрансом Подмосковья, которые помогут детям в игровом формате познакомиться с правилами дорожного движения и легко запомнить их. В пособии собраны 18 самых распространённых ситуаций с разъяснениями, как правильно вести себя на дороге. Раскраска доступна для скачивания на сайте Минтранса Подмосковья.

«Огромную роль в повышении безопасности дорожного движения играют профилактика травматизма и пропаганда БДД, особенно среди самой уязвимой категории участников дорожного движения — детей. Мы уверены, что закладывать понимание о необходимости соблюдения правил дорожного движения важно именно в раннем возрасте. Игра — это один из лучших приёмов усвоения новой информации. Поэтому в поддержку мероприятия мы вручили детям разработанные совместно с Минтрансом Подмосковья раскраски, которые помогут школьникам с интересом запоминать азы дорожной науки и научиться ориентироваться в дорожно-транспортной среде», — отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, за 7 месяцев 2024 года на дорогах Московской области произошло 254 аварии с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате этих ДТП 18 детей погибли, 262 ребенка получили ранения различной степени тяжести.

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Подмосковье будет продолжена. В рамках социального проекта по безопасности дорожного движения до конца года пройдёт социальный раунд «Засветись!», направленный на популяризацию использования пешеходами световозвращающих элементов, а также более пяти масштабных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

.Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.