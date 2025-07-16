Conversation: Трамп только публично изменил отношение к Путину

По информации издания Conversation, президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину только публично. Он может сказать, что «разочарован» президентом РФ, но не назовет его «агрессором», сообщает РИА Новости .

«На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины», — говорится в статье.

При этом отмечается, что Трамп умалчивает, какую ответственность возьмут на себя США в обеспечении безопасности и восстановлении Украины. Предложения президента нужно рассматривать через призму его склонности называть конкретные сроки, которые часто переносятся.

Трамп ранее поставил России 50-дневный ультиматум. За это время страна должна заключить мирное соглашение с Украиной. В противном случае в отношении РФ могут ввести 100-процентные пошлины на импорт товаров.

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров считает, что Трамп поставил ультиматум в 50 дней в связи с бюджетными слушаниями в конгрессе.