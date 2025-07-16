Политолог Сипров объяснил ультиматум в 50 дней от Трампа

«Прежде всего, я бы не паниковал, а чтобы снизить градус тревожности, стоит, прежде всего, разобрать последний политический маневр президента США Дональда Трампа. Прежде всего, стоит отметить, что „эскалационная линия“ в отношениях с Россией взяла верх над конструктивной на краткосрочный период — примерно до начала осенних слушаний в конгрессе по бюджету», — сказал Сипров.

Он добавил, что именно отсюда и срок ультиматума российскому президенту Владимиру Путину в 50 дней.

«Резонный вопрос: а почему не 40 или не 100, ведь тоже красивые числа? Но нет, драконовскими тарифами в 100% против всех стран, закупающих у России энергоносители, он грозит только по истечении этого срока. И не факт, что введет. Добавляет спокойствия и сдержанная оценка этого ультиматума Кремлем — пока официально заявлено, что России понадобится некоторое время, чтобы проанализировать инициативы американского лидера», — отметил политолог.