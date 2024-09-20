Неадекватный мужчина избил лифт из-за несостоявшегося свидания с двумя девушками

В Люберцах неадекватный мужчина сорвал злость на лифте после отказа девушек провести с ним вечер. Он избил стены и покинул подъезд, сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как изрядно нервный мужчина избивает стены лифта. Сокрушительный дар он нанес и по зеркалу — оно разбилось.

По предварительной информации, мужчина рассчитывал провести приятный вечер в компании двух девушек, но они отказали и попросили его уйти. Это настолько вывело из себя несостоявшегося кавалера, что он попытался расправиться с лифтом.

Ранее Росгвардейцы Подмосковья задержали нетрезвого водителя в Люберцах. Он вел себя неадекватно: кричал, нецензурно выражался и не реагировал на замечания.