Росгвардейцы Подмосковья задержали нетрезвого водителя в Люберцах

Поздним вечером экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемой автозаправочной станции в Люберцах, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Выяснилось, что на территории АЗС находится водитель легкового автомобиля, который ведет себя неадекватно: кричит, нецензурно выражается и не реагирует на замечания. Росгвардейцам 44-летний местный житель не смог внятно объяснить причину своего поведения и по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка воспрепятствовали намерению водителя сесть за руль, задержали правонарушителя и передали его сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.