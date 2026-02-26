«Не считаю решение справедливым»: Гуф недоволен приговором

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил, что считает несправедливым решение суда приговорить его самого и друга Геворга Саруханяна к году лишения свободы условно. Он намерен обжаловать приговор, сообщает РЕН ТВ .

Исполнитель отметил, что подписал перемирие с потерпевшей стороной и рассчитывал на полное прекращение уголовного преследования. Однако этот момент не приняли во внимание.

«Решение со стороны обвинения абсолютно непонятно. <…> Почему не согласны с нашим примирением — потому что от руководства поступил такое указание. Непонятно ни со стороны справедливости, ни со стороны Конституции», — заявил Гуф.

Гуфа и Саруханяна приговорили к году условного лишения свободы по статье о самоуправстве. Изначально фигуранты проходили по делу о грабеже из-за инцидента, который произошел 23 октября 2024 года в банном комплексе. По данным следствия, рэпер и его друг украли телефон у потерпевшего в ходе конфликта.

На днях прокуратура попросила переквалифицировать обвинение на более мягкую статью — «Самоуправство». Обвинитель признал, что у Гуфа не было причин похищать телефон. Долматов хотел забрать гаджет, чтобы прекратить съемку. Также рэпер достиг примирения с потерпевшим.

