Не открывается глаз: «косметолог» в Доминикане изуродовала россиянку

38-летняя москвичка Татьяна получила тяжелые осложнения после похода к косметологу-россиянке в Доминикане. У девушки после укола ботокса не открывается глаз, сообщает Telegram-канал «Поток» .

Татьяна обратилась к соотечественнице-косметологу Полине, которая принимала на дому. Женщина уверяла, что у нее 14-летний стаж работы в бьюти-сфере. При этом москвичка позднее нашла у «специалиста» только сертификат о трехдневных курсах, который можно получить без медобразования.

Татьяне вкололи ботокс, но в первые же часы после процедуры у нее начались осложнения: возник птоз правого века и появилась выраженная асимметрия. Затем лицо и вовсе отекло, появилась температура, заболела голова, а зрение резко упало. Она тут же обратилась к косметологу за объяснением, но та сказала, что это «редкая реакция».

Только после этого Татьяна выяснила, что препарат, который ей вкололи, не зарегистрирован в Доминикане. Также он запрещен в ряде стран Латинской Америки. Москвичка потратила больше 2 тыс. долларов на лечение. Она обратилась к Полине с требованием вернуть деньги за процедуру и выплатить компенсацию. Однако косметолог отказалась и пригрозила пациентке уголовным делом о шантаже.

Ранее сообщалось, что россиянки покрываются странными пятнами и сыпью после использования популярного препарата для омоложения кожи. Также из-за него выпадают волосы, возникает аллергия и появляются сильные отеки.

