В Воскресенске провели встречу к 115-летию Виктора Некрасова

Литературный бенефис к 115-летию писателя-фронтовика Виктора Некрасова прошел 17 июня в Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. Мероприятие организовали в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили 115-летию со дня рождения Виктора Некрасова — писателя, публициста и фронтовика, чье творчество стало значимой частью советской литературы второй половины XX века. Юбилей совпал с 80-летием публикации его повести «В окопах Сталинграда» — одной из первых правдивых книг о войне, написанных непосредственным участником сражений.

В мероприятии приняли участие депутаты округа Жанна Мишина и Дмитрий Муконин, а также участник специальной военной операции Юрий Савченко. Они подчеркнули, что произведения Некрасова, основанные на личном фронтовом опыте, помогают современному поколению осознать цену мира, почувствовать связь времен и способствуют формированию патриотизма и национального самосознания.

Гостям рассказали о непростом жизненном пути писателя — от всенародного признания до вынужденной эмиграции. Участники встречи узнали новые факты его биографии, вспомнили известные произведения и фильмы, снятые по его книгам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.