Координатора фонда в Долгопрудном наградил губернатор Подмосковья

Вместе с Валентиной Симонян награды получили еще восемь сотрудников фонда. Мария Нагорная отметила вклад каждого из них в поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также глубокую вовлеченность в решение проблем ветеранов.

«Без каждого из вас нет ни сантиметра развития нашего любимого региона. Спасибо за вашу искренность в работе — независимо от задачи, от статуса, от того, оценили или нет. Мы просто служим каждому жителю Подмосковья», — сказала Мария Нагорная.

Валентина Симонян четвертый год помогает участникам СВО, ветеранам и их близким. Она содействует в решении бытовых и юридических вопросов, организует встречи и мероприятия, оказывает психологическую поддержку.

«Было очень волнительно стоять в окружении коллег, чувствуя, что наш ежедневный труд так высоко ценят на уровне региона. Слышать слова благодарности за поддержку защитников — это дорогого стоит», — рассказала Валентина Симонян.

Отделение фонда «Защитники Отечества» работает в Долгопрудном по адресу: Московское шоссе, дом 59, телефон +7 (966) 179-82-09. По этому же адресу действует центр поддержки участников СВО и их семей, телефон +7 (999) 353-89-01. Также помощь оказывает ассоциация ветеранов СВО городского округа Долгопрудный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.