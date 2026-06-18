Депутат Госдумы оценил проекты байкеров в Дмитровском округе

Депутат Государственной думы Денис Кравченко 16 июня посетил клубный дом отделения мотоклуба «Ночные волки» в Дмитровском округе Подмосковья и обсудил с общественниками патриотические и образовательные проекты для молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время визита парламентарию провели экскурсию по клубному дому и представили основные направления работы отделения. Президент мотоклуба, ветеран специальной военной операции Сергей Горшенев рассказал о проектах для молодежи. Среди них — обучение тактической медицине и навыкам первой помощи, а также подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Первая группа уже завершила обучение, с сентября программу планируют расширить за счет нового оборудования и увеличения числа участников.

Во встрече приняли участие представители организации «Боевое братство», юные разведчики, участники страйкбольного полигона «Салют» и дмитровские питбайкеры. Участники обсудили патриотическое воспитание подростков, вовлечение молодежи в общественную жизнь, сохранение исторической памяти и поддержку военнослужащих.

«Впечатлен активностью людей, которые реализуют эти проекты. Они объединяют жителей разных возрастов, помогают молодежи развиваться, сохраняют связь поколений и оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Именно такие инициативы отражают задачи Народной программы „Единой России“ — создавать условия для воспитания молодежи, укрепления гражданской ответственности и поддержки тех, кто защищает страну. Важно, чтобы эта работа продолжалась, а мы со своей стороны готовы помогать в реализации таких проектов», — отметил Денис Кравченко.

Местное отделение мотоклуба более 15 лет участвует в общественной жизни округа. Его участники организуют социальные и патриотические проекты, благотворительные акции и гуманитарные сборы, оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.