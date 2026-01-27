Пятна, сыпь, отеки: россиянки страдают от популярного препарата для омоложения

Россиянки покрываются странными пятнами и сыпью после использования популярного препарата для омоложения кожи. Также из-за него выпадают волосы, возникает аллергия и появляются сильные отеки, сообщает Baza .

Средство активно пиарят в соцсетях и интернете, называя его «профессиональным». Несмотря на то, что препарат предназначен для инъекционного применения в клиниках, девушки делают себе уколы самостоятельно в домашних условиях.

После этого у них появляются серьезные проблемы с кожей: сыпь по всему телу, темные пятна, отеки, начинается аллергия. У некоторых также стали выпадать волосы.

В итоге девушки все равно обращаются к косметологам, но уже для того, чтобы исправить ситуацию. Специалистам приходится снимать воспаление и восстанавливать кожу.

По данным экспертов, одна из причин возникающих проблем с кожей заключается в том, что россиянки зачастую приобретают подделку вместо оригинального препарата. Средство продают в интернете без сертификации и гарантий подлинности, что может привести к непредсказуемым результатам.

Ранее Россельхознадзор предложил продавать седативные ветпрепараты с действующими веществами «Габапентин» и «Тразодон» только по рецепту из-за детей, которые травятся этими лекарствами, закупая их на маркетплейсах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.