В России могут ввести продажу 2 седативных ветпрепаратов по рецепту

Россельхознадзор предложил продавать седативные ветпрепараты с действующими веществами «Габапентин» и «Тразодон» только по рецепту из-за детей, которые травятся этими лекарствами, закупая их на маркетплейсах, сообщает ТАСС .

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что российские подростки покупают ветеринарные препараты на маркетплейсах, специально выбирая таблетки с габапентином. Он оказывает наркотический эффект на организм ребенка.

По данным медиков, неконтролируемый прием таких ветпрепаратов грозит тяжелым отравлением, формированием зависимости и необратимыми нарушениями в работе нервной системы.

В связи с этим Россельхознадзор считает, что медикаменты с действующими веществами «Габапентин» и «Тразодон» нужно продавать только по рецепту. Он предложит включить такие лекарства в соответствующий список, утвержденный приказом Минсельхоза от 02.11.2022 № 7761.

