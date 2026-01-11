Школьники начали массово травиться препаратами для животных

сегодня в 21:00

Среди российских школьников распространилась опасная мода на употребление лекарств для животных. Подростки массово заказывают через маркетплейсы ветеринарные средства, содержащие габапентин, чтобы испытать наркотическое опьянение, сообщает РЕН ТВ .

Выяснилось, что несовершеннолетние оставляют в комментариях на маркетплейсах подробные описания своего опыта употребления препаратов. В отзывах они рассказывают о полученных ощущениях и советуют друг другу, сколько таблеток принимать для достижения эффекта.

Медики предупреждают, что неконтролируемый прием габапентина грозит тяжелым отравлением, формированием зависимости и необратимыми нарушениями в работе нервной системы.

Проблема усугубляется тем, что ветеринарные медикаменты реализуются свободно — без рецептов и возрастного контроля покупателей. Это открывает детям беспрепятственный доступ к потенциально опасным веществам.

Препараты с габапентином предназначены для лечения домашних питомцев при болевом синдроме, тревожных состояниях и судорогах.

