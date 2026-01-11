Школьники начали массово травиться препаратами для животных
Фото - © © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Среди российских школьников распространилась опасная мода на употребление лекарств для животных. Подростки массово заказывают через маркетплейсы ветеринарные средства, содержащие габапентин, чтобы испытать наркотическое опьянение, сообщает РЕН ТВ.
Выяснилось, что несовершеннолетние оставляют в комментариях на маркетплейсах подробные описания своего опыта употребления препаратов. В отзывах они рассказывают о полученных ощущениях и советуют друг другу, сколько таблеток принимать для достижения эффекта.
Медики предупреждают, что неконтролируемый прием габапентина грозит тяжелым отравлением, формированием зависимости и необратимыми нарушениями в работе нервной системы.
Проблема усугубляется тем, что ветеринарные медикаменты реализуются свободно — без рецептов и возрастного контроля покупателей. Это открывает детям беспрепятственный доступ к потенциально опасным веществам.
Препараты с габапентином предназначены для лечения домашних питомцев при болевом синдроме, тревожных состояниях и судорогах.
