В Долгопрудном шесть выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Шесть одиннадцатиклассников из Долгопрудного получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку в основной период 2026 года. Максимальные результаты показали учащиеся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и лицея № 5, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трое выпускников Физтех-лицея имени П. Л. Капицы стали претендентами на золотые медали. София Гакашева, ученица Лады Никитенко, является участницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и призером Московской олимпиады школьников по этому предмету.

Александр Петшик, которого обучал Андрей Успенский, претендует на аттестат с отличием. Он дважды становился победителем олимпиады «Физтех» по физике в 2025 и 2026 годах, а также призером олимпиады «Росатом» по физике и математике. Георгий Кунин, также ученик Андрея Успенского, претендует на серебро. Он углубленно изучает математику, физику и астрономию, участвовал в заключительном этапе ВсОШ по астрономии и в 2026 году победил в олимпиаде «Ломоносов» по физике.

По 100 баллов получили Игорь Лунин и Ирина Скоробреха, которых подготовила Лариса Сергейчик. Игорь является призером заключительного этапа ВсОШ по физике и победителем олимпиад «Физтех», Инженерной и «Ломоносов». Ирина три года подряд, с 2024 по 2026 год, становилась призером заключительного этапа ВсОШ по биологии.

Максимальный результат также показал выпускник лицея № 5 Михаил Зорин, ученик Дарьи Кузьминой. Он совмещает углубленное изучение математики и информатики с интересом к иностранным языкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.