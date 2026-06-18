Фестиваль «Единой России» пройдет 27 июня в Электростали

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Молодежный фестиваль Всероссийской партии «Единая Россия» состоится 27 июня в парке «Авангард» в Электростали и объединит более 5,5 тыс. человек, в том числе жителей Павлово-Посадского округа. Мероприятие приурочено ко Дню молодежи и посвящено реализации Народной программы партии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль пройдет на территории парка «Авангард», который в 2025 году посетили свыше 1,1 млн человек. Пространство превратят в тематический городок с четырьмя направлениями, отражающими ключевые разделы Народной программы.

Входная зона «Мечта России» будет посвящена образованию и профессиональному развитию. Гости смогут посетить выставку учебных заведений, молодежный подкаст и обсуждение перспектив машиностроительного завода. Здесь также разместят фотозону «Конь-огонь» и площадку граффитистов. На информационной точке представят направление «Современное образование и передовая наука».

Центральная площадка «Молодость России» станет основной сценой фестиваля. В программе — торжественные церемонии, фотозона «Выпускной-2026», тематический мерч и фуд-корты. Здесь презентуют раздел «Гражданская солидарность и молодежная политика».

Павильон «Гордость России» объединит мероприятия, посвященные мужеству и памяти. Запланированы встречи с героями, полоса препятствий, выставка «Эхо войны», стрелковый тир и мастер-классы. Все желающие смогут написать письмо на фронт. Отдельная точка расскажет о поддержке участников СВО и их семей.

В творческом пространстве под открытым небом пройдут поэтические чтения, показ мод, фестиваль школы креативных индустрий, выступления диджеев фестиваля «ШУМ», а также танцевальные и музыкальные мастер-классы. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.