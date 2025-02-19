«Не игнорь меня, я сосала твой член»: москвичка вымогала 5 млн руб у знакомого

Жительница Москвы Дарья после ночи любви потребовала у нового знакомого более 5 млн рублей. Она угрожала слить в Сеть видео их интимных развлечений в отеле, однако оппонент оказался не из робкого десятка и обратился в полицию, сообщает Baza .

Пара познакомилась в московском SPA-центре. Мужчина отдыхал в джакузи, к нему подсела симпатичная девушка и попросила отправиться в отель. Во время ночи любви Дарья предложила снять процесс на видео, партнер согласился. Он не знал, чем обернется ему такая опрометчивость.

На следующий день девушка призналась ему в чувствах, но затем стала шантажировать, требовать деньги и угрожать, что сольет в Сеть видео. Дарья присылала своему «временному возлюбленному» мемы, в том числе с надписью «Не игнорь меня, я сосала твой член».

Сначала мужчина отправил ей 3 тыс. рублей, но девушка потребовала 5,2 млн рублей и работу с зарплатой 500 тыс. рублей. После этого любовник не выдержал и отправился в полицию. Дальнейшую переписку он вел под контролем оперативников.

17 февраля Дарье назначили встречу, в ходе которой передали ей пачку фальшивых денег. В этот момент ее задержали оперативники. В отношении неудавшейся вымогательницы могут завести уголовное дело.

Ранее следствие завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении москвича, вымогавшего более 27 млн рублей у бывшего работодателя. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.