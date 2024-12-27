Суд рассмотрит дело москвича, вымогавшего 27 млн руб у бывшего работодателя

Следствие завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении москвича, вымогавшего более 27 млн рублей у бывшего работодателя. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД МЕДИА» .

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год фигурант работал инженером в одной из крупных IT-компаний. После увольнения он запустил в корпоративную сеть экс-работодателя вирус, благодаря которому зашифровал базы данных организации.

Злоумышленник начал вымогать у руководства фирмы более 27 млн руб. в криптовалюте, чтобы разблокировать ресурсы. Представители компании выполнили его указания, а затем обратились в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника. Во время обысков у него обнаружили предметы, имеющие доказательственное значение. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 163, 272 и 273 УК РФ. Обвинительное заключение уже утверждено.

Ранее в МВД завели новое дело против экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены. По данным правоохранителей, в ноябре 2023 года они получили крупную взятку.