В МВД завели новое дело против экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены
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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина Копайгородская стали фигурантами нового уголовного дела. По данным МВД, в ноябре 2023 года они получили крупную взятку от сочинского предпринимателя, сообщает РБК.
«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере», — говорится в сообщении МВД.
Предполагается, что Копайгородский и его супруга получили услугу имущественного характера. Сумма взятки, которую добились путем вымогательства, превысила 43 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Янину Копайгородскую отправили под домашний арест по делу ее мужа о взяточничестве. Такое решение суд принял в ноябре 2024 года.