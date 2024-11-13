Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования в отношении задержанной жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, Янины Копайгородской, и отправил ее до середины января 2025 года под домашний арест, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Янину Копайгородскую, как и ее мужа, обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Свою вину фигурантка дела отрицает.

Копайгородская является матерью пятерых детей. Где будут жить несовершеннолетние, пока их мать под домашним арестом, не уточняется.

Жене бывшего мэра Сочи запрещено покидать дом до 12 января 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что Янину Копайгородскую задержали по делу мужа 12 ноября в Москве. Еще ранее на ее кредитные счета, сумма которых достигала 100 миллионов рублей, наложили арест.