Жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали в Москве по делу мужа

В Москве по делу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали его супругу Янину Копайгородскую, которая отрицает свою вину в растрате в особо крупном размере, пишет ТАСС .

Арест Янины Копайгородской прокомментировала ее адвокат Елизавета Меткина. По словам защитницы, жена бывшего мэра Сочи является матерью пятерых детей и участницей специальной военной операции по контракту с Минобороны России.

«Следует отметить, что обвинение в отношении Янины Копайгородской, которое она категорически отвергает, ничем не отличается от обвинения в отношении ее супруга, там просто добавлена фраза: Копайгородский А. С., действующий согласованно с Копайгородской Я. Н.», — пояснила адвокат.

У Копайгородской арестовали кредитные счета на общую сумму 100 миллионов рублей. В настоящее время Янина находится под стражей, 13 ноября Мещанский суд будет рассматривать дело об избрании ей меры пресечения на период расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Копайгородский пытался обжаловать решение суда о своем аресте, однако Мещанский суд Москвы отклонил иск и оставил решение без изменений. Под стражей он будет находиться до 18 ноября 2024 года по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.