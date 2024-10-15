Экс-мэр Сочи Копайгородский не выйдет на свободу после аппеляции

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Суды: экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского оставили под стражей до 18 ноября

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского оставили под стражей. Таким образом, постановление столичного Мещанского райсуда остается в силе, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Копайгородский подавал апелляционную жалобу. Однако ее не удовлетворили.

Экс-мэра Сочи обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России — «присвоение или растрата». 25 сентября его заключили под стражу на 1 месяц 24 дня, до 18 ноября 2024 года.

Ранее Мещанский райсуд арестовал счета Копайгородского, его близких людей и связанных юрлиц. Предположительно, мужчина мог оформить имущество стоимостью несколько десятков млн рублей на супругу и детей.