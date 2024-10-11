Суд в Москве арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд города Москвы арестовал счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, а также его родственников и связанных с ним юридических лиц, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Под арестом оказались счета самого Копайгородского, а также его супруги. Суд официально запретил распоряжаться средствами.

Копайгородского задержали в Луганске 25 сентября. Бывшего градоначальника подозревают в растрате в особо крупном размере. По этой статье он может отправиться в колонию на срок до 10 лет.

Предположительно, он оформил разные виды недвижимости на свою супругу и детей. Имущество стоит не один десяток миллионов рублей.