Не хотели лечиться: 10 мигрантов с туберкулезом выслали после рейда в Подмосковье
Фото - © РИА Новости
После рейда в Солнечногорске правоохранители выявили 10 больных туберкулезом мигрантов. Выходцев из Средней и Центральной Азии депортировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», мигранты не просто болели, но и отказывались лечиться, а также скрывали свой недуг. Заболевание выявили во время медосвидетельствования.
Их пребывание в РФ признали угрозой для санитарно-эпидемиологической ситуации. После дактилоскопирования сотрудники полиции сопроводили мигрантов в аэропорт.
В 2025 году правоохранители совместно с сотрудниками Роспотребнадзора активно работали по вопросу депортации иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории страны. В прошлом году из страны выслали 257 человек.
Ранее стало известно, что фракция ЛДПР, возглавляемая Леонидом Слуцким, планирует представить на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий бессрочный запрет на въезд в Россию для иностранцев, осужденных за серьезные уголовные преступления.
