Иностранцам с судимостью могут пожизненно запретить въезд в Россию

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму проект о пожизненном запрете на въезд в РФ

Фракция ЛДПР, возглавляемая лидером Леонидом Слуцким, планирует представить на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий бессрочный запрет на въезд в Россию для иностранцев, осужденных за серьезные уголовные преступления. Копия законопроекта была предоставлена агентству ТАСС .

«ЛДПР настаивает на том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, уже имеющим судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, необходимо пожизненно запретить въезд в нашу страну», — заявил Слуцкий.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что текущее законодательство предусматривает ограничения на въезд в Россию для осужденных иностранных граждан на определенный срок. Однако, как отмечается в документе, наблюдается рост преступности среди мигрантов.

По мнению депутатов ЛДПР, российские граждане не должны жить в страхе перед возможной встречей на улице с мигрантом, за плечами которого грабеж, разбой или даже убийство. Они должны без опасений отпускать своих детей в школу или к друзьям по соседству. Слуцкий считает, что обеспечение безопасности россиян — первостепенная задача.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.