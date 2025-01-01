NBC: наехавший на пешеходов в США, предположительно, мертв

Преступник, которые врезался в толпу пешеходов в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана, предположительно, мертв, сообщает ТАСС .

Телеканал NBC News написал, что личность и мотивы злоумышленника еще не установлены.

Ранее грузовик на скорости въехал в толпу людей, а после этого водитель открыл огонь по пострадавшим. Это произошло во время празднования Нового года на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана.

Предварительно, в результате трагедии погибли минимум 10 человек, также есть пострадавшие. Сотрудники ФБР нашли самодельные взрывные устройства на месте ЧП.