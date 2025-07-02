Алтаец «признался» в убийстве жены, чтобы не идти домой после ссоры

Мужчина на Алтае «убил» жену, чтобы переночевать в полиции

После ссоры с супругой мужчина из Суетского района набрал номер полиции и чистосердечно «признался» в убийстве жены. Как выяснилось позже, таким оригинальным способом он надеялся получить бесплатный ночлег в изоляторе временного содержания, чтобы избежать возвращения домой.

Расследование показало, что заявление оказалось ложным — супруга жива и здорова, а конфликт ограничился словесной перепалкой. Мировой суд, признав мужчину невиновным в мнимом преступлении, тем не менее назначил ему штраф в 1000 рублей за заведомо ложный вызов экстренных служб.

Как пояснили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона, подобные «эксперименты» с законом не остаются без последствий, даже если мотивом выступает банальное нежелание идти домой после ссоры.