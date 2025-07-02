Компании-разработчики «Мира танков» перешли в собственность России

Три ключевые компании, связанные с разработкой популярной игры «Мир танков» — ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва» — официально перешли в собственность государства, сообщает РИА Новости .

Согласно данным ЕГРЮЛ и регистрационным документам, 100% долей этих компаний теперь принадлежат Росимуществу.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства доли компаний. Ведомство утверждало, что бывшие владельцы — Малик Хатажаев (российский совладелец «Лесты») и Виктор Кислый (основатель Wargaming.net) — составляли «экстремистское объединение». В качестве доказательств приводились публикации, в которых Wargaming критиковала действия России и поддерживала Украину, включая благотворительные инициативы.

После ухода Wargaming из России в 2022 году управление играми, включая «Мир танков», перешло к «Лесте». Как пояснили в компании, продукты были полностью разделены: теперь «Леста» развивает «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz для рынков России и Белоруссии, в то время как Wargaming продолжает работать над World of Tanks и другими проектами для остального мира.

Переход компаний под контроль государства означает, что: разработка и поддержка игр будут продолжены, но уже под полным контролем российских властей.