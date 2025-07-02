В Приморье раскрыта схема хищения 46 млн рублей из бюджета медучреждения

В Приморском крае завершено расследование крупного дела о хищении бюджетных средств медицинской организацией, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Главный бухгалтер учреждения в течение четырёх лет систематически завышала зарплаты семи сотрудникам, которые затем возвращали ей часть незаконно полученных средств. Общая сумма похищенных денег составила 46 млн рублей.

Все участники схемы были уволены и теперь фигурируют в уголовном деле о мошенничестве. Материалы расследования переданы в суд, который определит меру ответственности для каждого обвиняемого.

Это не первый случай коррупционных преступлений в медицинской сфере Приморья. Ранее в крае уже рассматривалось уголовное дело в отношении группы медработников, которые за вознаграждение (более 53 млн рублей) подделывали документы о бесплодии пациентов и участвовали в незаконной продаже 13 новорождённых за границу.

Расследование этих преступлений велось с 2018 по 2020 год, все восемь обвиняемых также предстанут перед судом.