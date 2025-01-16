Названы имена новых подозреваемых, причастных к подрыву генерала Кириллова

Следствие озвучило имена новых подозреваемых, причастных к совершению теракта в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщает пресс-служба СК РФ .

Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, продолжается. Так, правоохранители установили причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева.

По данным следствия, в ноябре 2024 года подозреваемые, действуя по указанию куратора, арендовали для исполнителя подрыва – Ахмаджона Курбонова – комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был укрыться после совершения преступления. Они оплатили жилье с помощью средств, полученных от организатора теракта, а затем передали ключи Курбонову.

Мужчин задержали. Их обвиняют в совершении террористического акта организованной группой. Фигурантам вскоре изберут меру пресечения.

Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывчатка была заложена в самокат, припаркованный рядом с домом, откуда выходили военнослужащие. Ее привел в действие Курбонов, который в данный момент находится в СИЗО.