Названы имена новых подозреваемых, причастных к подрыву генерала Кириллова
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Следствие озвучило имена новых подозреваемых, причастных к совершению теракта в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщает пресс-служба СК РФ.
Расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, продолжается. Так, правоохранители установили причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева.
По данным следствия, в ноябре 2024 года подозреваемые, действуя по указанию куратора, арендовали для исполнителя подрыва – Ахмаджона Курбонова – комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был укрыться после совершения преступления. Они оплатили жилье с помощью средств, полученных от организатора теракта, а затем передали ключи Курбонову.
Мужчин задержали. Их обвиняют в совершении террористического акта организованной группой. Фигурантам вскоре изберут меру пресечения.
Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывчатка была заложена в самокат, припаркованный рядом с домом, откуда выходили военнослужащие. Ее привел в действие Курбонов, который в данный момент находится в СИЗО.