В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые подозреваемые

В Сибири задержали подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

В Сибири задержали двух подозреваемых по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова, пишет «КоммерсантЪ».

Уроженцы Ингушетии сняли жилье для исполнителя убийства Ахмада Курбанова. Мужчины могут быть приверженцами террористической секты баталхаджинцев*, участники которой подготовили теракт в «Крокусе».

Предполагаемых пособников преступления вскоре отправят в Москву для проведения следственных действий.

Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Взрывчатку заложил гражданин Узбекистана по заданию украинских спецслужб.