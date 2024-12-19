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Подрывника Ахмада Курбанова отправили в СИЗО до 17 февраля

Ахмада Курбанова, которого подозревают в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, отправили в СИЗО почти на два месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

В столице прошло заседание суда, на котором рассматривалась мера пресечения для Курбанова. Органы предварительного расследования ходатайствовали о заключении мужчины под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство. Курбанова отправили в СИЗО на срок 1 месяц 30 суток, до 17 февраля 2025 года.

Курбанову предъявили обвинение по трем статьям: убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов. Он заявил, что пошел на теракт по заданию спецслужб Украины.

Пресс-служба Басманного суда Москвы также уточнила имя и фамилию обвиняемого. Его зовут Ахмаджон Курбонов.

Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. В результате погибли Кириллов и его помощник. Бомбу убийца заложил в самокат, который припарковал рядом с домом.