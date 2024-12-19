Суд Москвы изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве генерала Кириллова

В столичный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Ахмада Курбанова, которого подозревают в подрыве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Басманный районный суд столицы приступит к рассмотрению ходатайства следователя в ближайшее время. Курбанова уже доставили в зал суда. В этот момент, по данным Mash, на нем была футболка с надписью «Мы можем спасти мир».

Вскоре мужчине изберут меру пресечения. Заседание судабудет закрытым

Курбанову уже предъявили обвинение по трем статьям: убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов. После задержания мужчина сам признался, что совершил подрыв генерала Кириллова по заданию спецслужб Украины.

17 декабря около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник. Взрывчатка была заложена в припаркованный рядом самокат.