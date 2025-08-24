Названа возможная причина взрыва баллона в «Центральном детском магазине»

В первой половине дня 24 августа в «Центральном детском магазине» (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил травмы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале назвал возможную причину происшествия.

«Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», — говорится в сообщении градоначальника.

Столичный мэр также выразил соболезнования близким погибшего человека. По его словам, еще одному человеку, который получил травмы, оказывается необходимая помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов, что в связи со взрывом в детском магазине перекрыт съезд с Театрального проезда Москвы. Движение возобновят только после того, как закончат работать оперативные службы. Автомобилистов попросили отнестись к ситуации с пониманием и выбирать для своего перемещения альтернативные маршруты.

На месте происшествия также работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы Максим Чикмарев. Он координирует работу оперативных служб и правоохранительных органов. Ход расследования обстоятельств случившегося на свой контроль взяла прокуратура.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в ЦДМ на третьем этаже, после чего началось задымление. Очевидцы происшествия сразу вызвали спасателей.