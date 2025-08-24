Взорвался баллон с газом в главном Детском мире России в Москве
Фото - © Юрий Кирсанов / Фотобанк Лори
Произошел взрыв в главном Детском мире России. Он находится на Лубянке в Москве, сообщает «112».
По предварительной информации, взорвался баллон с газом и началось задымление. Инцидент произошел на третьем этаже.
Травмы получили два человека. Городские службы приехали на место происшествия.
По данным «Осторожно, Москва», посетителей Центрального детского магазина на Лубянке эвакуируют. Точной информации о пострадавших пока нет.