сегодня в 12:23

Взорвался баллон с газом в главном Детском мире России в Москве

Произошел взрыв в главном Детском мире России. Он находится на Лубянке в Москве, сообщает « 112 ».

По предварительной информации, взорвался баллон с газом и началось задымление. Инцидент произошел на третьем этаже.

Травмы получили два человека. Городские службы приехали на место происшествия.

По данным «Осторожно, Москва», посетителей Центрального детского магазина на Лубянке эвакуируют. Точной информации о пострадавших пока нет.