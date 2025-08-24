Движение на Лубянской площади ограничили из-за взрыва в главном Детском мире
Фото - © РИА Новости, Виталий Белоусов
Из-за инцидента в здании Центрального Детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, ограничили движение на Лубянской площади в Москве. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда, сообщает пресс-служба столичного ГАИ.
По данным ГУ МЧС России по Москве, была проведена проверка помещения. Признаков загорания не нашли.
Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, в ЦДМ взорвался баллон с газом. Это случилось на третьем этаже.
Один человек погиб. Двое были травмированы. Случилось задымление и людей пришлось эвакуировать.