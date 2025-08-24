Один человек погиб из-за взрыва в главном Детском мире РФ на Лубянке в Москве Происшествия сегодня в 12:42 Фото - © Медиасток.рф

Один человек погиб и двое получили травмы из-за взрыва в главном Детском мире России на Лубянке в Москве. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.