Один человек погиб из-за взрыва в главном Детском мире РФ на Лубянке в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Один человек погиб и двое получили травмы из-за взрыва в главном Детском мире России на Лубянке в Москве. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.
Ранее хлопок услышали в Центральном детском магазине на Лубянке. По предварительным данным, на третьем этаже произошел взрыв баллона с газом.
Началось задымление. Людей начали эвакуировать.
Были травмированы два человека. Службы города уже работают на месте происшествия.