Один человек погиб из-за взрыва в главном Детском мире РФ на Лубянке в Москве

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Один человек погиб и двое получили травмы из-за взрыва в главном Детском мире России на Лубянке в Москве. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Ранее хлопок услышали в Центральном детском магазине на Лубянке. По предварительным данным, на третьем этаже произошел взрыв баллона с газом.

Началось задымление. Людей начали эвакуировать.

Были травмированы два человека. Службы города уже работают на месте происшествия.