Названа причина пожара во Фрязине, унесшего 8 жизней

По предварительным данным, причиной пожара в девятиэтажном здании во Фрязине стал аварийный режим работы электросети, сообщает ТАСС .

Возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м. Прокуратурой проводится проверка по факту пожара, который унес жизни восьми человек. Двое из них выпали из окна, еще шесть — находились внутри здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре во Фрязине.