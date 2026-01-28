Причиной экстренной посадки в Ханое рейса Azur Air Нячанг — Иркутск, по предварительной информации, стал отказ двигателя, сообщает SHOT .

Самолет ранее подал сигнал бедствия, когда находился над Ханоем. Boeing 757-200 уже благополучно приземлился в столице Вьетнама.

Борт подал сигнал бедствия, набрав высоту свыше 10,6 тыс. м, он начал кружить в небе и снижаться. В самолете находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

На минувшей неделе этот же лайнер подал сигнал бедствия в небе над КНР. Тогда борт выполнял рейс Пхукет — Барнаул. Самолету 26 лет, он летает с 1999 года.

