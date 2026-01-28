Самолет Нячанг-Иркутск подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке
Фото - © Free Wind / Фотобанк Лори
Во Вьетнаме подавший сигнал бедствия самолет Нячанг-Иркутск авиакомпании Azur Air готовится к экстренной посадке, сообщает Mash.
Boeing 757 вылетел из Нячанга. Он подал сигнал тревоги на высоте 7 тыс. м, когда был над Ханоем. Сейчас он кружит и вырабатывает топливо.
Авиалайнер будет приземляться в аэропорту Ханоя.
Этот же самолет на прошлой неделе экстренно сел в Китае. ЧП произошло из-за отказа двигателя.
По информации ТАСС, на борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа.
Ранее 300 человек застряли в самолете из-за снегопада в Москве. Это рейс Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.