Самолет Нячанг-Иркутск подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке

Boeing 757 вылетел из Нячанга. Он подал сигнал тревоги на высоте 7 тыс. м, когда был над Ханоем. Сейчас он кружит и вырабатывает топливо.

Авиалайнер будет приземляться в аэропорту Ханоя.

Этот же самолет на прошлой неделе экстренно сел в Китае. ЧП произошло из-за отказа двигателя.

По информации ТАСС, на борту находятся 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

Ранее 300 человек застряли в самолете из-за снегопада в Москве. Это рейс Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air.

