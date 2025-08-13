Названа предварительная версия крушения Ан-24 в Амурской области

Предварительная основная версия авиакатастрофы в Амурской области — пилоты разбившегося Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 м ниже, чем нужно, сообщает SHOT .

Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду, разбился 24 июля. Его обнаружили на склоне рядом с населенным пунктом. На борту были 48 человек, среди которых шесть членов экипажа. Все погибли.

Эксперты отметили, что экипаж Ан-24 во время посадки обращал внимание на давление по системе QNH — над уровнем моря. А высота по картам захода самолета была по системе QFE — давление, зависящее от уровня высоты аэродрома. Из-за этого, предварительно, лайнер летел на 500–600 м ниже необходимой для посадки высоты.

Самолет столкнулся с кронами деревьев и упал, когда выполнял разворот.