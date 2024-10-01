Названа предварительная причина смерти народного артиста РФ Добрынина

Предварительной причиной смерти известного российского певца и композитора Вячеслава Добрынина стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения, сообщает Mash .

На прошлой неделе народного артиста РФ госпитализировали с подозрением на третий инсульт. Врачи выявили у Добрынина хроническую артериальную гипертонию.

Все это время медики вели отчаянную борьбу за жизнь артиста, однако их усилия оказались тщетными. У композитора обострились сердечно-сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности, нарушилось мозговое кровообращение, а также был диагностирован сбой в работе почек. Кроме того, сказались 3 перенесенных инсульта.

Как рассказал менеджер Добрынина, последние 2 месяца певец сильно болел и почти не вставал с кровати.

Ранее стало известно, что известный певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в одной из столичных клиник. Последние годы артист не выступал из-за проблем со здоровьем.