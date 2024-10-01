Скончался композитор Вячеслав Добрынин

Артиста госпитализировали меньше недели назад с инсультом. Добрынин находился в одной из столичных клиник.

Добрынин умер во вторник. Музыканту было 78 лет.

Добрынин родился в Москве, в детстве увлекался баскетболом. Он окончил МГУ по специальности «История искусства, искусствоведение».

Карьеру композитора Добрынин начал в 1970 году. Спустя два года он стал сотрудничать с ВИА «Веселые ребята». Коллектив записал его песню «На Земле живет любовь» на стихи Леонида Дербенева. В 1986 году Добрынин стал певцом.

Всего за свою карьеру он написал порядка тысячи песен. Добрынин стал автором таких хитов, как «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». За свои заслуги он был удостоен звания народного артиста РФ.