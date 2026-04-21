Названа официальная причина масштабного сбоя в московском метро

На данный момент поезда на «красной» ветке метро не ходят на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры». Дептранс Москвы назвал официальную причину происшествия.

Очевидцы ранее публиковали видео, на которых густой дым окутал платформы, а людей просили экстренно покинуть вагоны. В соцсетях также распространялась информация о возможном сходе состава с рельсов, однако официального подтверждения этой версии нет.

В столичном Дептрансе пояснили, что причиной сбоя стала техническая неисправность поезда на одном из участков. Этот состав находится на сервисном обслуживании у компании-производителя.

Сотрудники метрополитена помогли пассажирам организованно покинуть остановленный поезд и выйти на станцию. Безопасности людей ничего не угрожало.

Сейчас специалисты уже работают на месте и принимают все меры для скорейшего восстановления графика. Пассажиров просят пользоваться альтернативными маршрутами: другими линиями метро, бесплатными компенсационными автобусами «КМ», трамваями.

