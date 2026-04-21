С начала 2026 года более 730 тыс жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ

Более 730,7 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ в Московской области с начала 2026 года. Это на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти исследование на ВИЧ-инфекцию. Тестирование доступно в кабинетах при поликлиниках, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время регулярных выездных акций.

«Одна из главных опасностей ВИЧ-инфекции — ее длительное бессимптомное течение. Человек может долгое время не догадываться о заболевании, поэтому регулярное тестирование становится жизненно важной мерой. Своевременная диагностика позволяет не только обезопасить близких, но и начать лечение на ранних этапах, что напрямую влияет на продолжительность и качество жизни пациента. С начала года исследование на ВИЧ-инфекцию прошли более 730,7 тыс. человек, что на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области находится по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробная информация о ВИЧ/СПИДе размещена на сайте https://hivmo.ru/.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.