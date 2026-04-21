В Истре фестиваль «Техноночь» собрал почти 2,5 тыс человек

Фестиваль инноваций «Техноночь» прошел 18 апреля в Технолицее имени В. И. Долгих в муниципальном округе Истра. В мероприятии приняли участие почти 2,5 тыс. человек и 44 компании, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль объединил представителей ведущих технологических и образовательных организаций. В числе участников — технопарк ЦАГИ, горно-металлургическая компания «Норильский никель», «Билайн», РТУ МИРЭА, «Лаборатория Касперского», Яндекс Образование, МГУ имени М. В. Ломоносова и другие компании.

Гости познакомились с разработками в сфере робототехники, виртуальной реальности и IT. На мастер-классах участники осваивали VR-технологии, ИИ-робототехнику, радиоэлектронику, конструктивную математику и картографические системы. Для детей организовали квесты, занятия с эпоксидной смолой и создание мультфильмов.

В программу также вошли научное шоу и лотерея, во время которой разыграли 140 призов. Завершился вечер показом фильма «(Не)искусственный интеллект» с участием режиссера Алексея Чадова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.