Онлайн-услуга по градпланам вошла в топ госуслуг Подмосковья

Онлайн-услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» вошла в число самых востребованных на портале госуслуг Подмосковья. За неделю ей воспользовались более 3 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Градостроительный план земельного участка является обязательным документом для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Он требуется для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

Самой популярной услугой недели стала «Выписка из домовой книги» — более 17,3 тыс. обращений. На втором месте — «Запись в кружки и секции» с показателем свыше 11,8 тыс. заявлений. Также в числе востребованных услуг — выдача и замена социальной карты жителя Московской области (более 8,3 тыс. заявок) и присвоение адреса (свыше 4,4 тыс. заявлений).

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.