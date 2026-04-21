В Ленинском округе Подмосковья начали строить паркинг на 309 мест

На площадке ведутся подготовительные работы и устройство свайного основания. Строительно-монтажные работы проходят ежедневно с применением спецтехники. Общая площадь открытого паркинга составит 10,7 тыс. кв. м. Фасады оформят в природных оттенках, сочетающихся с жилой застройкой комплекса.

На первом этаже разместят автомойку и станцию технического обслуживания на четыре поста. Проект предусматривает стандартные и увеличенные машино-места, в том числе для маломобильных граждан. Для перемещения между этажами оборудуют две лестничные клетки и лифт, въезд и выезд организуют через автоматизированный шлагбаум.

Территорию вокруг благоустроят: обустроят пешеходные дорожки, высадят газон и кустарники, установят скамейки и наружное освещение. Входные группы выполнят на уровне земли без пандусов и ступеней, что обеспечит доступность для всех категорий граждан.

ЖК «Новое Видное» строится в 8 км от МКАД рядом с Видновским лесопарком. В составе проекта предусмотрено более 60 корпусов, семь детских садов на 1 975 мест, четыре школы на 4 450 мест, поликлиника, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Первый детский сад на 350 мест уже введен в эксплуатацию.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.