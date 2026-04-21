В Подмосковье откроют 86 школ и детсадов после капремонта

В 2026 году в Подмосковье планируют открыть 86 объектов образования после капитального ремонта. Ход работ и промежуточные итоги программ обсудили 20 апреля в деловом центре «Новатор» с участием представителей профильных ведомств и подрядчиков, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Участники совещания подвели промежуточные итоги реализации программ капитального ремонта школ и детских садов, запланированных к вводу в 2026 году. По данным ведомства, по большинству объектов отмечается положительная динамика строительной готовности.

Ежедневный мониторинг позволяет оперативно корректировать графики и обеспечивать равномерное выполнение работ. Такой подход помогает своевременно решать возникающие вопросы и соблюдать установленные сроки.

Отдельное внимание уделяют внедрению системы «Безопасный регион». Подрядные организации проходят необходимые согласования и приступают к монтажу оборудования. Ключевой задачей остается завершение основных работ к 1 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.