Названа официальная причина крушения SSJ в Подмосковье в 2024 году

МАК: датчики углов бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 г, перепутали на ТО

Завершено расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшего в прошлом году в районе деревни Апраксино округа Коломна, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

12 июля лайнер Sukhoi Superjet 100 рухнул в Московской области, когда совершал своей первый полет после ремонта. Его перегоняли с завода Луховиц в аэропорт Внуково. Пассажиров на борту не было, погибли три члена экипажа.

Причиной падения лайнера стали недостоверные показания углов атаки, так как при техобслуживании были перепутаны накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов.

Расследование провели, чтобы предотвратить подобные авиапроисшествия в будущем. Также в документе даны рекомендации по повышению безопасности полетов.